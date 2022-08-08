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Україна

Звірства рашистів у Бучі: внаслідок вторгнення росії загинули щонайменше 458 людей

19:44 8 серпня 2022
у Бучі

На території Бучі під Києвом знайшли та ідентифікували 458 тіл людей, які загинули внаслідок вторгнення росії.

Про це повідомила заступниця мера Бучі Михайлина Скорик-Шкаровська, передає «Суспільне».

За її словами, серед ідентифікованих — 419 було вбито російськими військовими. 116 тіл знайшли у братській могилі біля церкви Андрія Первозванного та всіх святих.

Понад 50 загиблих знайшли непохованими.

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Серед загиблих 12 дітей віком до 21 року. Більшість з них було розстріляно в автомобілях під час евакуації з міста.

По кожному випадку загибелі мирних мешканців міста ведеться окреме розслідування. Не завжди є можливість навіть встановити стать загиблого, уточнила заступниця мера.

Тіла загиблих перебувають у п'яти моргах Білої Церкви, Вишгорода та Києва.

Окрім цього, у полон російських військових потрапили 14 мешканців Бучанської громади. Десять людей вважаються зниклими безвісти.

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