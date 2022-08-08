Звірства рашистів у Бучі: внаслідок вторгнення росії загинули щонайменше 458 людей

На території Бучі під Києвом знайшли та ідентифікували 458 тіл людей, які загинули внаслідок вторгнення росії.

Про це повідомила заступниця мера Бучі Михайлина Скорик-Шкаровська, передає «Суспільне».

За її словами, серед ідентифікованих — 419 було вбито російськими військовими. 116 тіл знайшли у братській могилі біля церкви Андрія Первозванного та всіх святих.

Понад 50 загиблих знайшли непохованими.

Серед загиблих 12 дітей віком до 21 року. Більшість з них було розстріляно в автомобілях під час евакуації з міста.

По кожному випадку загибелі мирних мешканців міста ведеться окреме розслідування. Не завжди є можливість навіть встановити стать загиблого, уточнила заступниця мера.

Тіла загиблих перебувають у п'яти моргах Білої Церкви, Вишгорода та Києва.

Окрім цього, у полон російських військових потрапили 14 мешканців Бучанської громади. Десять людей вважаються зниклими безвісти.

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