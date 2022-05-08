Українці продовжують знищувати росіян, що вдерлися в Україну. В Мережі опублікували відео зі знищеними росіянами, що брали участь у звірствах у Бучі на Київщині. Відео опублікував Telegram-канал «ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS».

«Автори відео стверджують, що знищили рашистів з бригади „бучанських катів“. „Значить так це 64 омсбр. Вони були в Бучі. Чисельність загиблих близько 300 чол. Фактично в живих нікого не залишилося. Зв’язалися з їхнім командуванням щоб забрали трупи, так вони сказали, щоб ми їх самі і закопували. От наші ковшем згорнули і закопали. 64-я окрема гвардійська мотострілецька бригада. У складі 35-ї загальновійськової армії. (в/ч 51460). Скорочена назва — 64 гв. омсбр. Назва „Гвардійська“ отримали від Путіна 18 квітня 2022 року. ППД — н.п. Князеве-Волконське Хабаровський край. Приймала участь в боях в Бучі, звинувачується в масових вбивствах цивільного населення в Бучі.“ Карма не забарилася», — повідомляє Telegram-канал.

Тим часом Оперативне командування «Південь» показало відео знищення гелікоптера та живої сили противника на острові Зміїний.

Як писали «ФАКТИ», раніше опублікували відео того, як ЗСУ знищили черговий корабель росіян біля острова Зміїний.

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