Частині мешканців «прифронтових» областей виплатять по 6600 грн: як подати заявку на отримання

Українцям, які постраждали під час війни з росією, надають матеріальну допомогу іноземні держави, які прийняли біженців, а також неурядові організації. Одна з них — ACTED, розташована у Франції та працює в Україні з 2015 року.

Вчора, 8 серпня, організація підписала меморандум з Міністерством соціальної політики України, йдеться на сайті міністерства.

Організація планує надати підтримку додатково до державних програм 10 тисячам осіб з числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Розмір допомоги становитиме 6600 гривень — виплати розраховані на три місяці, по 2220 грн на особу на місяць.

На початковому етапі у програмі беруть участь мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету на сайті «єДопомога». Платформа збирає всі заявки на допомогу та на запит міжнародних організацій передає переліки заявників.

Надати відомості про заявника та членів його сім'ї:

- ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

- РНОКПП (ІПН);

- паспорт громадянина України, або ID-картка, або вид на постійне чи тимчасове проживання;

- свідоцтво про народження дитини;

- адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання;

- номер телефону;

- реквізити банківського рахунку у форматі IBAN (для виплати на картку).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українським біженцям отримати виплати на дітей у Німеччині.

273

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram