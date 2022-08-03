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Гроші

Кожному українцю — по 400 євро: ще одна країна почне виплачувати допомогу нашим громадянам

17:05 3 серпня 2022
євро

Міжнародні організації надають допомогу українським біженцям, які змушені рятуватися від війни у більш спокійних регіонах країни та за кордоном. Держави Європи, куди приїхали українці, також надають їм матеріальну допомогу.

В Іспанії фінансову допомогу можуть отримати дорослі та неповнолітні українці. Про це йдеться у рішенні Міністерства соцзабезпечення та міграції країни.

Розмір виплат для біженців, які отримали тимчасовий притулок в Іспанії, становить 400 євро на кожного дорослого та 100 євро на неповнолітніх. Грошова допомога надаватиметься протягом 6 місяців.

Щоб отримати гроші, потрібно відповідати наступним критеріям:
- мати статус тимчасового захисту в Іспанії;
- не перебувати на утриманні офіційних благодійних організацій та не отримувати від них гроші;
- мати місцеву прописку;
- не отримувати ніякого доходу.

Щоб отримати виплату в Іспанії, потрібно зареєструватися на прийом у Службі соціального забезпечення (на сайті вибрати розділ «Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)») або зателефонувати за номерами 915 412 530/901 106 570.

Нагадаємо, у Польщі для українських біженців запрацювала нова програма фінансової допомоги. Кожен українець, який прибув до країни після 24 лютого цього року, зможе отримати 710 злотих протягом трьох місяців.

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