Заробляв до 100 тисяч грн за ніч: молодий хлопець «вигадав спосіб», як красти паливо з нафтопроводу
На Львівщині поліцейські припинили діяльність угруповання, яке займалося крадіжкою пального.
Як повідомили у поліції, до складу групи входили троє людей — жителі Самбірського району. Зловмисники врізалися у нафтопровід, а резервуар для зберігання пального закопали у лісі неподалік нафтопроводу.
Працювали вночі. Після наповнення резервуара дизпаливо переливали у бочки та перевозили мікроавтобусом до себе додому. За один вихід могли викрасти до двох тонн дизельного палива.
Вночі з 6 на 7 серпня поліцейські затримали одного з фігурантів під час чергової крадіжки пального з нафтопроводу. Чоловік встиг наповнити резервуар двома тоннами пального.
Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Раніше «ФАКТИ» писали про такий випадок — злодії зробили врізання у магістральний нафтопровід держпідприємства «Прикарпатзахідтранс» і викрадали дизельне паливо. Тоді вони вкрали 300 тонн палива на чотири мільйони гривень.252
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