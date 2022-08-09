Заробляв до 100 тисяч грн за ніч: молодий хлопець «вигадав спосіб», як красти паливо з нафтопроводу

На Львівщині поліцейські припинили діяльність угруповання, яке займалося крадіжкою пального.



Як повідомили у поліції, до складу групи входили троє людей — жителі Самбірського району. Зловмисники врізалися у нафтопровід, а резервуар для зберігання пального закопали у лісі неподалік нафтопроводу.

Працювали вночі. Після наповнення резервуара дизпаливо переливали у бочки та перевозили мікроавтобусом до себе додому. За один вихід могли викрасти до двох тонн дизельного палива.



Вночі з 6 на 7 серпня поліцейські затримали одного з фігурантів під час чергової крадіжки пального з нафтопроводу. Чоловік встиг наповнити резервуар двома тоннами пального.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше «ФАКТИ» писали про такий випадок — злодії зробили врізання у магістральний нафтопровід держпідприємства «Прикарпатзахідтранс» і викрадали дизельне паливо. Тоді вони вкрали 300 тонн палива на чотири мільйони гривень.

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