38.94 / 39.94 39.35 / 40.61
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Харківщині знайшли тіло закатованого рашистами чоловіка

17:19 10 серпня 2022
Поліцейські

У середу, 10 серпня, в лісосмузі неподалік села Мала Рогань на Харківщині правоохоронці виявили тіло вбитого цивільного чоловіка.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото Харківської обласної прокуратури

«Під час огляду виявлено рештки тіла чоловіка зі зв’язаними руками. За попередньою версію слідства, потерпілого вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт», — йдеться у повідомленні.

Фото Харківської обласної прокуратури

Тіло вбитого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Єксклюзивний матеріал про Героя України Георгія Тарасенка, який загинув під час боїв за Малу Рогань, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Харківської обласної прокуратури

977

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Розчарування Терезів та покаяння Скорпіонів: п'яти знакам зодіаку загрожують конфлікти та нервові зриви 10 серпня

росіянка

Наздогнала карма за «Херсон наш»: після гидот на адресу України росіянка замість Австрії поїде відпочивати до росії

Мелітополь

У черзі на евакуацію на блокпосту у Василівці померли 10 людей, немовля у лікарні — мер Мелітополя

Ганна Сєдокова

«Жирна, як бочка»: іноземні шанувальники присоромили ексвіагрянку Сєдокову, яка замовчує війну в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту