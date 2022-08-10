На Харківщині знайшли тіло закатованого рашистами чоловіка

У середу, 10 серпня, в лісосмузі неподалік села Мала Рогань на Харківщині правоохоронці виявили тіло вбитого цивільного чоловіка.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото Харківської обласної прокуратури

«Під час огляду виявлено рештки тіла чоловіка зі зв’язаними руками. За попередньою версію слідства, потерпілого вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт», — йдеться у повідомленні.

Фото Харківської обласної прокуратури

Тіло вбитого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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Фото Харківської обласної прокуратури

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