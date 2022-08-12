Черги, паперові листи та проблемні пін-коди: українка розповіла про банківський сервіс в Португалії

Переможниця шоу «Холостяк» Даша Квіткова після російського вторгнення в Україну виїхала з маленьким сином до Португалії.

Молода жінка зіткнулася з безліччю проблем під час оформлення банківської картки.

За її словами, у банку, який у місцевих жителів вважається найсучаснішим, їй довелося відстояти чергу, щоб потрапити до менеджера. Менеджер поставив їй безліч запитань. На подив Квіткової, карту пообіцяли зробити через 2−4 тижні.

На запитання, чи можна отримати картку швидше, у банку порадили звернутися до іншої фінустанови.

Щоб зареєструватися у додатку банку, знадобилося безліч різних кодів, конверт та безліч інших перешкод, яких немає в українських банках.

Блогерка пише, що забувши один з кодів, вона знову звернулася до банку, оскільки служби підтримки клієнтів у телефонному режимі у фінустанови немає.

Як виявилось, вона втратила й пін-код від карти. Далі була довга розмова з менеджером та пропозиція анулювати карту. У результаті пін-код таки оновили за сорок хвилин очікування та за 5 євро.

Квіткова після таких поневірянь освідчилася у коханні одному з українських банків. Зараз блогерка разом з малюком вже в Україні.

Як повідомляли «ФАКТИ», Даша Квіткова та її чоловік Микита Добринін перерахували 1 млн гривень для ЗСУ. Таку суму пара заробила на своїх навчальних курсах.







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