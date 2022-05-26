Телеведучий Нікіта Добринін та Дар'я Квіткова перерахували для ЗСУ мільйон гривень

Зіркова пара Нікіта Добринін та Даша Квіткова, які зіграли весілля після участі в шоу «Холостяк», перерахували 1 млн гривень для ЗСУ. Про це вони розповіли в соцмережах та показали чек. Дарина подякувала тим, хто записувався на їхні із Нікітою навчальні курси. Завдяки цьому вдалося заробити таку суму та відправити її на потреби нашої армії. Кошти перерахували до фонду Сергія Притули.

«Це кошти, які ми отримали завдяки запуску нашого навчання по крипті, що почалася сьогодні. Чому обрали цей фонд? Тому що він активно допомагає нашим хлопцям. Тому чекатимемо на звіт. Ми зробили це разом! Слава Україні, слава нації та писець росії», — написала Даша.

Нещодавно вона з маленьким сином Левом повернулася додому до Києва. Каже, морально було дуже важко жити у розлуці із чоловіком, який пішов у тероборону.

«Було ухвалено рішення повертатися до Києва, хоча ми розуміли, що, на щастя, є міста в Україні, де спокійніше, менше сирен, але, на жаль, немає місця, де абсолютно безпечно.

Вдома і стіни гріють, тому ми дуже сильно хотіли вже повернутися, щоб наш малюк зробив перші кроки вдома. Ми усвідомлювали, що це поки що неможливо, тому трималися до останнього, стежили за новинами. І коли ми зрозуміли, що більш-менш безпечно, поменшало вибухів, вирішили повернутися до столиці", — сказав Нікіта в інтерв'ю «Вікна-новини».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що переможці «Євробачення» — група Kalush Orchestra виставили трофей конкурсу Кришталевий мікрофон та рожеву панаму Олега Псюка на аукціон, який проведуть спільно із Сергієм Притулою. Зароблені гроші надішлють для ЗСУ.

Завдяки донатам Притула закуповує амуніцію для військових, нещодавно придбав два безпілотники.

Фото instagram.com/kvittkova

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