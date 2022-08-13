Українець Михайло Романчук сенсаційно залишився без медалі на чемпіонаті Європи у Римі

Дворазовий призер Олімпійських ігор у Токіо, знаменитий український плавець Михайло Романчук невдало стартував на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у столиці Італії Римі.

Вийшовши у фінал дистанції 800 метрів вільним стилем із найкращим результатом, 26-річний спортсмен з Рівного не зумів підтвердити свій статус фаворита у фіналі та стати шестиразовим чемпіоном Європи.

На розчарування українських вболівальників, Михайло, незважаючи на те, що покращив свій результат порівняно з кваліфікацією майже на три секунди, з показником 7:45.03 фінішував лише четвертим. Українець поступився не лише чемпіону Грегоріо Палтріньєрі з Італії (7:40,86) та володареві «срібла» Лукасу Мертенсу з Німеччини (7:42.65), а й маловідомому плавцю з Італії Лоренцо Галоссі (7:43.37).

Зазначимо, що Романчук ще матиме шанс піднятися на п'єдестал пошани змагань у столиці Італії, де він ще виступить у запливах на 400 і 1500 метрів вільним стилем.

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У минулі роки українець брав «золото» європейських першостей на 400-метрівці та 800-метрівці у Глазго у 2018-му та у Будапешті у 2021-му, а також на дистанції 1500 м на чемпіонаті Європи на короткій воді у Копенгагені у 2017-му. Крім того, Романчук має чемпіонський титул на світовій першості (коротка вода) в Ханчжоу в 2018-му (1500 м вільним стилем). Загалом у колекції рівнянина 13 (!) нагород чемпіонатів світу та Європи.

Нагадаємо, що дружина Михайла Романчука знаменита легкоатлетка Марина Бех-Романчук — чемпіонка Європи зі стрибків у довжину .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Михайло Романчук відмовився від поїздки до росії на чемпіонат Європи на короткій воді.

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