Розпочався Успенський піст: які особливості та що заборонено їсти на «спасівку»

У православних українців 14 серпня у Медовий Спас розпочинається Успенський піст. Свою назву цей піст отримав на честь Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня), адже він приурочений саме до цієї події. В народі його ще називають Спасівка.

Успенський піст входить до списку чотирьох найбільших в православ'ї (також туди входять Різдвяний, Великий та Петрів). Триває він 2 тижні і завжди припадає на одні й ті ж дати: від 14 до 27 серпня.

Ще в V столітті віряни дотримувалися цього посту. Починався він також у серпні, однак в той час його вважали осіннім (у церкви було правило — по одному посту на сезон). Спочатку Успенський піст призначався спеціально для тих, хто не зміг дотриматися Великого посту перед Великоднем з тієї чи іншої причини.

Утримання від важкої їжі та суровий піст допомагають вірянам краще підготуватися до великого свята — Успіння Пресвятої Богородиці. Церква рекомендує дотримуватися обмежень не лише в продуктах харчування, але і в поведінці.

Дуже важливо покаятися в своїх гріхах та щиро помолитися. Такі дії допомагають отримати заступництво від Діви Марії. Завдяки Успенському посту, якщо дотримуватися всіх його правил, можна досягти чистоти духу та тіла, зустріти велике свято у благочесті.

За своєю суворістю він схожий на Великий. Тобто в період Успенського посту не можна їсти м'ясні та молочні продукти, яйця, сир. А основними продуктами на столі повинні стати горіхи, гриби, картопля, ягоди, фрукти та овочі.

Що можна їсти в Успенський піст за днями:

• Понеділок, середа та п'ятниця найсуворіші дні Успенського посту — дозволяється вживати в їжу хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, горіх, сухофрукти, мед та запивати це все водою.

• Вівторок та четвер — можете додати до свого раціону гарячі страви, але готувати їх можна лише без масла.

• Субота та неділя — можна також вживати гарячу їжу, але вже дозволяється її готувати з маслом, також запивати це все дозволяється вином.

Існує й один виняток із правил. У свято Преображення Господнього (19 серпня) церква дозволяє поласувати рибою та вином.

Однак такі суворі правила є обов'язковими тільки для ченців. Миряни можуть спокійно створити свій власний календар харчування, залучивши до цієї справи духовного наставника. Поститися потрібно обережно людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, дітям.

Православна церква також встановлює такі правила на Успенський піст:

• не дозволяється курити, пити алкогольні напої (крім вина в деякі дні посту);

• відвідувати гуляння, вечірки, заходи, де будуть пісні чи танці (а тому весілля також заборонено планувати на цей період);

• розпускати плітки, сваритися, лаятися, злословити чи заздрити;

• не займатися домашньою роботою, лінуватися;

• грати в ігри, дивитися телевізор, багато часу проводити в соціальних мережах;

• та мати близькі стосунки зі своєю дружиною/чоловіком;

• їздити до інших країн, подорожувати (крім паломництва).

Як писали «ФАКТИ», у серпні в церковному календарі християн є три Спаси. 14 серпня віряни святкують Перший Спас (Маковія) і вшановують Животворящий Хрест Господній, Образ Спасителя та ікони Володимирської Божої Матері. Здавна на Маковія справляють свято врожаю, а в храмах освячують воду, квіти і мак, подекуди — свіжий мед. 19 серпня святкують Другий Спас, а Третій наступає 29 серпня.

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