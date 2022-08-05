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Суспільство та люди

Успенський піст і три Спаси: церковний календар на серпень

7:40 6 серпня 2022
Букет традиційних квітів і трав, який святять на Спаса

В останній місяць літа православні України відзначають низку великих свят. Зокрема, день пам'яті пророка Іллі, вшанування великомученика Пантелеймона, Преображення Господнього та Успіння Пресвятої Богородиці. Також у серпні буде одне з чотирьох багатоденних утримань, яке найчастіше порівнюють з Великим — Успенський піст. Він триватиме з 14 до 27 серпня. Після закінчення Успенського посту, 28 серпня, православні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

Крім цих великих релігійних свят у серпні будуть народні свята: Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси. В ці дні віруючі йдуть до церкви і святять дари природи.

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Нагадуємо, що у серпні православні також вшановують:

6 серпня — День Бориса та Гліба

7 серпня — Успіння праведної Анни, матері Богородиці

9 серпня — День великомученика Пантелеймона

13 серпня — Змови на Успенський пост

14 серпня — Медовий Спас. Початок Успенського посту

17 серпня — святих семи отроків ефейських

19 серпня — Преображення Господнє, Яблучний Спас

26 серпня — Святкування на честь ікони Божої Матері Пом'якшення злих сердець

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня — Святкування на честь ікони Божої Матері Феодорівської, Горіховий Спас.

30 серпня — Преподобного Аліпія, іконописця Печерського. Печерська ікона Божої Матері.

Раніше ми розповідали, яких традицій дотримуються в Україні на свято наприкінці літа.

Фото depositphotos.com

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