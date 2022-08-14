Подалі від путіна та злісних росіян: стало відомо, де перебуває Валерій Леонтьєв

Відомий співак Валерій Леонтьєв приєднався до численних зірок, які виїхали з росії наприкінці лютого, після бездумного нападу путіна на Україну, і зараз перебуває в США.

За словами директора співака Бориса Чигірьова, співак не дає інтерв'ю і не бере участі в концертах, але це нібито пов'язано як з віком і станом його підопічного, який зараз воліє відпочивати, особливо в літній сезон, пише видання «Вокруг тв».

«Взагалі літо ми стабільно відпочиваємо і жодних планів не будуємо ніколи. Раніше їздили на „Новую волну“, але цього року її немає», — зазначає Чигирьов.

За даними журналістів, ще наприкінці зими Леонтьєв залишив межі росії і перебрався на місце проживання в США. У Майамі (штат Флорида) артистові та його дружині Людмилі Ісакович належить будинок.

Як відомо, пара познайомилася ще 1972 року — жінка керувала сиктивкарським ансамблем «Эхо», де розпочинав кар'єру Леонтьєв.

Зараз Валерій Леонтьєв задоволений м'яким кліматом та інфраструктурою Флориди, а також відсутністю злих громадян росії, які постійно намагаються влаштовувати скандали та стимулювати правоохоронців не застосування сили.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий комік та пародист Максим Галкін, який у перші дні вторгнення путіна підтримав нашу країну, продовжує розповідати своїм шанувальникам правду про війну в Україні. Він зараз проживає в Латвії і має намір вивчати латиську мову.

785

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram