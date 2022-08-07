Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін потролив росіян: «Вчитиму латиську»

Відомий комік і пародист Максим Галкін, який у перші ж дні вторгнення путіна підтримав нашу країну, продовжує розповідати своїм шанувальникам правду про війну в Україні, при цьому не стримується приписами путінських спецслужб.

Можливо, тому концерти Галкіна, судячи з відео в його Instagram, відбуваються за повного аншлагу — адже розумних людей у росії не так багато, і послухати одного з них хочуть багато жителів колишніх країн СРСР.

Користуючись цією обставиною, Максим на одному з концертів у Латвії заявив про немислимі для російських націоналістів речі: він вивчатиме латиську мову, оскільки нині проживає з сім'єю саме там.

«Доброго вечора, дорогі друзі. Я почав вчити латиську мову, тому що тепер росіяни уважно стежать за всім, що я говорю на концертах… Зараз бачу, що багато латишів бояться, що я жартуватиму тільки латиською. Але не хвилюйтеся. Поруч із вами сидять росіяни — вони взагалі не розуміють, що відбувається і за що вони заплатили», — сказав зі сцени чоловік Алли Пугачової, на що публіка відповіла гучними оваціями.

Звичайно, цим фактом гуморист шокував усіх любителів «руцького світу», адже вони вважають немислимими мови «якихсь» латишів та литовців, коли є «могутня і потужна» російська мова.

Тим не менш, яскравий виступ Максима зібрав велику кількість добрих і душевних коментарів людей, які щиро ненавидять путіна та створену ним систему, та бажають щастя та процвітання всім вільним людям світу.

А тим часом «путініст» та «кримнашист» Філіп Кіркоров досі шкодує, що Алла Пугачова пішла від нього до Галкіна .

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