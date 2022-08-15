Зламані рука та ніс: ЗМІ повідомили про те, що нардеп від «Слуги народу» потрапив у ДТП на Житомирщині

Народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олексій Красов потрапив у ДТП у Житомирської області. Це не перша ДТП зі «слугами».

Про аварію за участю Красова пише «Українська правда», посилаючись на свої джерела.

ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.

За даними одного з джерел, Красов їхав з великою швидкістю, близько 200 км/год, у депутата зламаний ніс та рука. Від госпіталізації він відмовився.

У фракції «Слуги народу» підтвердили факт ДТП.



«Якщо були порушення з боку нашого колеги, він обов'язково відповідатиме. За нашою інформацією, наразі інших постраждалих немає», — повідомили у фракції.

Раніше ЗМІ довго обговорювали ДТП з нетверезим нардепом Олександром Трухіним.

Після того, як ЗМІ показали резонансне відео, а аварія з Трухіним викликала бурхливу реакцію суспільства, його виключили з фракції «Слуга народу».

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