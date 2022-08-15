Ексфутболіста «Порту» та «Реала» госпіталізовано з важкою недугою

52-річний колишній футболіст «Порту» та мадридського «Реала», який став п'ятиразовим володарем Суперкубку УЄФА, Карлос Альберто Секретаріо бореться за своє життя.

Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на видання O Jogo, португалець днями потрапив до шпиталю з головними болями, і лікарі діагностували у нього церебральний інсульт — гостре порушення мозкового кровообігу з осередковим ушкодженням мозку. Карлоса помістили до реанімаційного відділення, що підтвердив колишній партнер Секретаріо по збірній Португалії, а нині тренер «Порту» Сержіо Консейсау.

«Порту», у складі якого Секретаріо провів на позиції правого захисника 215 матчів (6 голів) та завоював 17 трофеїв, у тому числі ставши володарем Кубка УЄФА та Кубка чемпіонів, побажав якнайшвидшого одужання ексфутболісту. «Будь сильним, Карлос Секретаріо. Біло-блакитна родина приєднується до найкращих побажань нашому колишньому гравцю», — йдеться у повідомленні «драконів» на клубних сторінках у соцмережах. Також слова підтримки передав і мадридський «Реал», за який португалець провів у сезоні-1996/1997 13 матчів, ставши чемпіоном Іспанії.

Карлос Секретаріо завоював у складі "Порту" 17 трофеїв

Додамо, що також в активі Секретаріо 35 матчів (1 гол) у складі збірної Португалії. Зокрема, він грав проти збірної України у Києві восени 1996-го (піренейці тоді програли — 1:2), а потім у складі національної команди їздив на фінальні турніри Євро-1996 та Євро-2000. Після завершення ігрової кар'єри став тренером, але особливих успіхів не досяг — останнім його клубом був французький «Кретель» із другого дивізіону, з якого португалець пішов наприкінці 2020-го через проблеми зі здоров'ям.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Реала» помер після моторошної автомобільної аварії.

168

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram