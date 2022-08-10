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«Реал» із Луніним у запасі обіграв «Айнтрахт» та став п'ятиразовим володарем Суперкубка УЄФА: відеоогляд матчу

23:57 10 серпня 2022
Реал&nbsp;— Айнтрахт

У середу, 10 серпня, на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі пройшов матч за Суперкубок УЄФА між тріумфатором Ліги чемпіонів, мадридським «Реалом» та переможцем Ліги Європи, франкфуртським «Айнтрахтом».

Суперкубок УЄФА

10 серпня (середа)

«Реал» (Мадрид, Іспанія) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) — 2:0.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Рюдігер, 85), Алаба, Мілітао, Менді, Кроос (Тчуамені, 85), Каземіро, Модрич (Родріго, 66), Вальверде (Камавінга, 76), Вінісіус Жуніор (Себальос, 85) Бензема.

«Айнтрахт»: Трапп, Туре (Аларіо, 69), Тута, Ндіка, Роде (Гетце, 58), Соу, Кнауфф, Ленц, Ліндстрем (Муані, 58), Камада, Борре.

Голи: Алаба (37), Бензема (65).

Фахівці та вболівальники перед матчем практично не сумнівалися у тому, що «Реал» легко здобуде перемогу та відкриє новий для себе сезон завоюванням почесного трофею. От тільки футболісти «Айнтрахту» були іншої думки, і якби в епізоді з виходом віч-на-віч Камади свою майстерність не продемонстрував Куртуа, за діями якого з лави запасних спостерігав українець Лунін, то у мадридців цілком могли виникнути проблеми.

Біля воріт німців також було гаряче. Наприклад, Вінісіус Жуніор, пробиваючи з лінії воротарського майданчика після скидки Бензема, уже бачив м'яч у сітці, але захисник франкфуртців Тута в підкаті вибив м'яча із самісенької стрічки. Ще раз не пощастило відзначитися Вінісіусу, коли молодий талант «вершкових» пробивав від лівого флангу штрафного майданчика, але Трапп у чудовому стрибку витягнув м'яча із дальнього кута.

Утім, голкіпер «Айнтрахта» лише ненадовго відтермінував гол у свої ворота. Уже в наступній атаці мадридці заробили кутовий, після подачі до штрафного майданчика Бензема головою спрямував м'яча на Каземіро, а той також головою від лицьової лінії скинув на абсолютно вільного Алабу (до речі, центральному захиснику), і австрійцю залишалося лише поцілити в порожні ворота — 1: 0.

До перерви подвоювати перевагу «Реала» міг Бензема, але з перспективної позиції не поцілив у кут, а з початком другого тайму мадридці продовжили тиск на суперника. І якщо на удар Вінісіуса зреагував воротар, а постріл Модрича прийняла на себе поперечина, то Бензема ніхто не зміг завадити замкнути точним ударом простріл Вінісіуса з лівого флангу — 2:0.

Після цього мадридці відверто догравали матч, особливо не прагнучи доводити рахунок до розгромного, але не дозволили забити й у свої ворота. У підсумку, 2:0 — «Реал» завоював свій п'ятий Суперкубок УЄФА в історії, зрівнявшись із «Барселоною» та «Міланом» за цим показником, а Карло Анчелотті став першим тренером, якому чотири рази підкорився почесний трофей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» з двома голами в овертаймі вибило «Штурм» із Ліги чемпіонів.

Фото Twitter ФК «Реал»

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