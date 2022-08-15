Криміналітет із Дніпра взяв під контроль ринок нелегальної евакуації — ЗМІ

Після введення воєнного стану виїзд чоловіків призовного віку за межі України обмежений. Попит на нелегальну втечу з країни породжує пропозицію та дає простір для кримінальної діяльності. Яскраві приклади оголошень про нелегальну евакуацію нещодавно опублікувала відома у Дніпрі волонтер, радник голови обласної ради Наталія Хазан. У скринах повідомлень із різних нібито місцевих ТГ-каналів чоловікам призовного віку пропонують виїхати до Європи, обіцяють «доступну ціну» та «безпечний проїзд».

Як пише редакція «Дніпро. Головне», поряд з виїздом до Європи з територій, що підконтрольна Україні, рекламується і виїзд до і з псевдо-«республіки «л/днр» з подальшим виїздом на територію росії та в інші країни.

«Цікаво, що кілька років тому подібним чином у Дніпрі рекламували нелегальні поїздки до тимчасово окупованого Криму, потрапити до якого на автотранспорті законним чином було практично неможливо. Саморобні оголошення нещадно видаляли міські комунальні служби, проте пропозицій було буквально море. З’ясувалося також, що нелегальні перевезення на зайнятий ворогом півострів осідлали структури сумнозвісних у Дніпрі злодія в законі „Умки“ (Сергій Олійник) та близького до нього „бізнесмена-мецената“ Олександра Петровського (кримінальний авторитет на прізвисько „Нарік“)», — йдеться у статті редакції.

Також відмічається, що «чорні перевезення» до Криму передбачають налагоджену координацію організаторів схеми із силовиками країни-агресора. Відомо також, що зв’язки криміналітету, який представляють «Умка» та «Нарік», не обмежені кордонами, а «злодійський світ» колишнього СРСР зараз працює на інтереси росії.

Як пише редакція «Дніпро. Головне», після повномасштабного вторгнення росії «Нарік» та його наближені втекли з України й вже відзначились у жорстокій бійці в Австрії.

«А „Умку“, якого минулого року було затримано в рамках кампанії проти „злодіїв у законі“ й оголошено підозру, знову затримали днями на Закарпатті», — йдеться у матеріалі.

«За численними неофіційними повідомленнями люди Умки-Наріка масово „кидають“ потенційних втікачів, яким перед цим пропонують безперечно перебратися через кордон… Зрозуміло, що постраждалі не підуть скаржитися і не готові публічно говорити про жорстокий обман. У результаті шахрайська схема Умки-Наріка процвітає», — пише редакція.

Як пише «Дніпро. Головне» з посиланням на джерела, кримінальний бізнес Умки-Наріка також пов’язаний з так званими кол-центрами, за допомогою яких довірливих пенсіонерів масово розводили на гроші.

«Початок війни не стримав апетити. Дійшло до того, що шахраї з „кол-центрів“ стали „збирати гроші“ від імені Віталія Кіма. Обурений очільник регіону серйозно порадив шахраям стримати свою активність або як мінімум перейти на росію. В іншому випадку пообіцяв відплату за законами воєнного часу. Мабуть, владі й правоохоронцям давно настав час переходити від обіцянок до справи — авторитети, що нахабніли, зовсім не планують зупинятись», — резюмує редакція «Дніпро.Головне».

Нагадаємо, що невдовзі після того, як РНБО ввела санкції щодо кримінальних «авторитетів», в Україні затримали «злодіїв у законі» — «Умку» та «Лашу Свана».

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