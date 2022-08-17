29 липня 2022 року наказами 25-ДП та 25-ДП міністр оборони Олексій Резніков звільнив Вадима Ноздрю з посади генерального директора «Укрспецекспорту» та Євгена Ларіна з посади директора «Спецтехноекспорта».

Про це повідомляє видання «Апостроф».

В одному зі своїх інтерв’ю Олексій Резніков пояснив причини звільнення директорів найбільших українських державних імпортерів озброєння — Вадима Ноздрі та Євгена Ларіна.

«Була зроблена перевірка, подивилися всі розрахунки, подивилися шалену дебіторську заборгованість. Тобто вони поукладали контракти, отримали гроші від Міноборони, заплатили, поставку не зробили», — розповів міністр.

Резніков цитує дзвінок від посла України в США: «Я знаю, що Пентагон для нас зараз буде закупляти одну потрібну історію, яка в пакеті допомоги за гроші платників податків американського народу. Але тут приїхали спецекспортери до виробника і кажуть: «Ми у вас купимо партію цих необхідних речей за гроші і дорожче, поставте Пентагон в другу чергу, а нам продайте вже».

Також подібна ситуація сталася і під час перемовин з міністром оборони Словаччини Ярославом Надем щодо закупівлі артилерійських установок Zuzanna.

«А можете попросити визначити одного перемовника? Від вас прийшло 5 покупців, і всі пропонують вищу ціну за Zuzanna», — розповів Олексій Резніков.

Як повідомляв «Апостроф», раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив відправку САУ Zuzana 2 до України і додав, що озброєння перебуває у розпорядженні військовослужбовців ЗСУ.

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