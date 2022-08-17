Машина була хороша, але в ній нічого не працювало: мама Кузьми Скрябіна назвала причетних до загибелі сина

Напередодні своєї загибелі відомий український співак Андрій Кузьменко (Кузьма), пісню якого колеги переспівали на новий лад на початку ворожого повномасштабного вторгнення, зізнавався матері, що в його авто кілька разів відкручували колеса. Тож у момент ДТП авто було несправним. Про це Ольга Кузьменко розповіла в ефірі «Люкс ФМ» у день народження свого сина, 17 серпня.

Вона прямо заявила, що за музикантом полювали, тому його загибель була нещасним випадком.

«От 14-й рік, коли міняють колеса, це листопад. І ось наприкінці 14-го року він приїхав до мене дуже засмучений і каже: «Ма, ти знаєш, хлопці мені міняла колеса, завжди одні й ті самі змінювали у Києві я їм завжди так добре плачу, а вони мені погано прикрутили колеса. У мене після Миколаєва відскочило колесо. Добре, що машина влетіла в кучугуру снігу. Але це було за 100 метрів від бетонної зупинки», — розповіла мати музиканта.

Також мати артиста згадала ще один подібний випадок — вже на Львівщині. Тоді родина їхала разом і жінка почула незрозумілий стукіт у кузові. Коли машина зупинилася, стало зрозуміло, що проблеми були в колесі — воно просто відкотилося убік.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року — у районі Кривого Рогу Дніпропетровської області автомобіль Кузьми зіткнувся з молоковозом. У 2020 році лідеру «Скрябіна» посмертно надали звання Героя України.

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