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Машина була хороша, але в ній нічого не працювало: мама Кузьми Скрябіна назвала причетних до загибелі сина

18:24 17 серпня 2022
Ольга Кузьменко

Напередодні своєї загибелі відомий український співак Андрій Кузьменко (Кузьма), пісню якого колеги переспівали на новий лад на початку ворожого повномасштабного вторгнення, зізнавався матері, що в його авто кілька разів відкручували колеса. Тож у момент ДТП авто було несправним. Про це Ольга Кузьменко розповіла в ефірі «Люкс ФМ» у день народження свого сина, 17 серпня.

Вона прямо заявила, що за музикантом полювали, тому його загибель була нещасним випадком.

«От 14-й рік, коли міняють колеса, це листопад. І ось наприкінці 14-го року він приїхав до мене дуже засмучений і каже: «Ма, ти знаєш, хлопці мені міняла колеса, завжди одні й ті самі змінювали у Києві я їм завжди так добре плачу, а вони мені погано прикрутили колеса. У мене після Миколаєва відскочило колесо. Добре, що машина влетіла в кучугуру снігу. Але це було за 100 метрів від бетонної зупинки», — розповіла мати музиканта.

Також мати артиста згадала ще один подібний випадок — вже на Львівщині. Тоді родина їхала разом і жінка почула незрозумілий стукіт у кузові. Коли машина зупинилася, стало зрозуміло, що проблеми були в колесі — воно просто відкотилося убік.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року — у районі Кривого Рогу Дніпропетровської області автомобіль Кузьми зіткнувся з молоковозом. У 2020 році лідеру «Скрябіна» посмертно надали звання Героя України.

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