Зірки переспівали хіт Кузьми: тепер у ньому згадуються Ірпінь, Чернігів та інші міста, що постраждали від війни

Українські артисти переспівали одну з найвідоміших ліричних пісень легендарного Кузьми — «Місця щасливих людей». Скрябін свого часу присвятив її різним містам світу, де колись переживав щасливі моменти. Серед них — Берлін, Мадрид, Париж та інші.

Відомий український продюсер та співзасновник музичної премії YUNA Павло Шилько вирішив створити нову версію пісні. Її текст було відредаговано — усі закордонні міста замінені на українські — гарячі точки війни, яку віроломно розпочала Росія проти України. Тепер у рядках згадуються Київ, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон.

Ініціативу Павла підтримали гурт «Скрябін» та його нинішній вокаліст Yurcash. Музиканти погодилися перезаписати пісню. До створення нової версії було залучено провідних українських виконавців: Олександру Заріцьку (KAZKA), Артема Пивоварова, Сергія Танчинця (БЕЗ Обмежень), Фагота (ТНМК), Наталю Могилевську, Ivan NAVI, Руслану.

Також створили відео, в якому показано кадри українських міст, які постраждали від російських бомбардувань.

Прем'єра пісні розпочинає збір коштів на підтримку українських медійників, які постраждали від російської агресії.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що англійський співак Ед Ширан та гурт «Антитела» випустили спільний кліп, у якому зворушливо розповіли про війну в Україні.

Раніше гурт Pink Floyd та лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк випустили потужну пісню на підтримку України.

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