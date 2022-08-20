У Дніпрі озброєні люди напали на людину. Підозрюють авторитета «Наріка»

У Дніпрі озброєні чоловіки напали на місцевого жителя — невідомі заблокували проїзд і побили 31-річного чоловіка.

Як передає «ДніпроTV», момент нападу потрапив на камери відеоспостереження. За даними журналістів, за цим можуть стояти кримінальний авторитет «Нарік» — Олександр Петровський і його бізнес-партнер Еміль Арутюнян.

Олександр Петровський (Нарік")

Нападники — молоді люди у віці від 21 до 32 років. Вони покинули місце події, але невдовзі були затримані правоохоронцями. Повідомляється, що в їхніх автівках знайшли зброю: 4 помпові гладкоствольні рушниці, мисливський нарізний карабін, пістолет-кулемет, 2 предмети, схожі на вогнепальну зброю, пістолет вітчизняного виробництва травматичної дії, 3 ножі та понад 200 патронів різних калібрів.

Видання, посилаючися на джерела, зазначає, що у цій справі фігурують відомі кримінальні авторитети «Нарік» і «Еміль».

«Є маса речей, за якими мають бути кримінальні провадження. Маса. Приміром, одна з цих затриманих груп, за моєю інформацією, пов'язана з „Емілем“, відомим у Дніпрі діячем. Ось затримали нещодавно в Дніпрі групи дві зі зброєю. Одну при спробі продажу, другу — незаконне перевезення. Ось затримали. І у мене питання — а далі що?» — пише екснардеп Ігор Мосійчук.

Затримання бачила відома в Дніпрі активістка Наталія Ешонкулова, яка розповіла наступне: «Було дві Машини, „Лексус“, ми бачили переслідування. Ми бачили це своїми очима. Це відбувалося на вулиці Шинній. Потім ми бачили спортивних молодих людей. Їх витягли, і ми побачили багато зброї. І у нас питання одне: зараз воєнний час, чому вони ганяють зі зброєю, навіщо вони нам тут. Друге: потім, коли я почала питати чиї це номери, чиї „Лексуси“, то принаймні сказали, що це люди Арутюняна».

Активістка називає себе жертвою Петровського через активну боротьбу з його ОЗУ в Дніпрі та додає: «Ця кримінальна структура вже давно здійснює свою кримінальну діяльність. Вони дуже багато зробили в місті. На це завжди закривалися очі».

Фото — скріншот

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