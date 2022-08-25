Допомагали путінським військам наступати на Київ: у столиці викрили агентурну мережу ворога

Напередодні першого дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого, в Києві було активізовано агентурну мережу спецслужб рф, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю і передавала російським військовим дані про дислокацію і чисельність українських сил оборони. Як повідомили у СБУ, першого агента мережі викрили ще в березні, після чого СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35−45 років.

З’ясовано, що її «головним менеджером» була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до рф. Тоді жінка сформувала агентурну мережу та перейшла у режим очікування подальших вказівок.

За декілька місяців до вторгнення ця агентура активізувалась в інформаційному полі, почавши розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації.

Зокрема, створювалися пабліки, акаунти, канали та спільноти, які широко тиражували антиукраїнські фейки, глорифікували «руській мір» і закликали до захоплення державної влади в Україні.

Напередодні 24 лютого жінка отримала від кураторів вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;

стан захищеності військових об’єктів;

цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Агентура оперативно розпочала збір даних по районах. Детальні звіти, фото та геолокацію об’єктів зрадники пересилали через месенджери на телефонні номери російських мобільних операторів.

Наразі організаторці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, в тому числі за частиною 3 статті 109 («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади») та частиною 2. статті 111 («Державна зрада»). Ще одному з членів групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436−2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України») Кримінального кодексу.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ще одного ворожого агента.

Нагадаємо, раніше і в Одесі було викрито та затримано членів міжрегіональної агентурної мережі, яка забезпечувала ворога інформацією про військові та стратегічні об'єкти по всій Україні.

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