«Професора» затримали на гарячому: в Одесі викрили велику мережу негідників-зрадників, яка працювала по всій Україні

Співробітники СБУ продовжують затримувати агентів фсб росії на території України. В результаті спецоперації було викрито та затримано членів міжрегіональної агентурної мережі, яка забезпечувала ворога інформацією про військові та стратегічні об'єкти по всій Україні. Про це повідомили у СБУ.



Керівником виявився мешканець Одеси. Він був завербований росіянами та отримав псевдонім «Професор».



На виконання завдань російської спецслужби «Професор» створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучаючи до неї мешканців інших регіонів.



Російську спецслужбу цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень та стратегічних об'єктів критичної інфраструктури в регіонах України.



Спецпризначенці СБУ затримали «Професора» на «гарячому» — під час дорозвідки навколо Одеської військової адміністрації.

Ще один з агентів цієї мережі був на Івано-Франківщині, його теж вже затримали.

Нагадаємо, співробітники СБУ днями ліквідували ботоферму, керівником якої виявився громадянин росії, який проживав у Києві та позиціонував себе як «політичний експерт». Ботоферма мала аудиторію понад 15 млн. передплатників. Тролі активно розхитували ситуацію в Україні.

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