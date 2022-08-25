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Шоу-бізнес

Три рази був одружений: «доктор Арестович» публічно «підкотив» до «мами» Вєрки Сердючки (відео)

17:30 25 серпня 2022
люди

У середу, 24 серпня, відбувся великий концерт, присвячений Дню Незалежності України. Серед артистів була і Вєрка Сердючка, яка вийшла на сцену зі своєю «мамою», актрисою Інною Білоконь. Під час виступу Данилко запросив на сцену радника ОП Олексія Арестовича, з яким у нього періодично виникають дружні суперечки.

Про це повідомили українські ЗМІ.

Той надії виправдав, бо вийшовши на сцену, одразу ж пожартував, що вже тричі був щасливо одружений, але зараз його привабила «мама» Сердючки.

«Українська мова — це єдина, в якій слово „людина“ — єдина у світі жіночого роду. Тобто, жінка — це все для нас. Я три рази був одружений, всі три рази щасливо. Бачу, що намітився…», — заінтригував Арестович.

Потім він подивився на «маму» Сердючки та додав: «Це доля. Серце відкриється, але…». Після цих слів він обійняв Інну Білоконь.

Чим завершилася подія, достеменно невідомо.

Арестович — блогер, актор, політичний та військовий оглядач. Працював актором у Київському театрі-студії «Чорний квадрат» з перервами протягом 17 років.

Нагадаємо, Андрій Данилко бере активну участь в інформаційному протистоянні ворогу, закликаючи всіх допомагати українським воїнам та волонтерам.

Після початку російської агресії Данилко написав пісню, приспів якої адресував російському диктатору путіну.

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