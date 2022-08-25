Облив себе бензином й підпалив: у росії хлопець вирішив привернути увагу дівчини, але потрапив до лікарні

У російському місті Абакан чоловік спробував повернути кохану, але вибрав не найкращий для цього спосіб: результат виявився явно не таким, на який він розраховував.



Наразі за його життя борються лікарі, пише Telegram-канал SHOT.



Повідомляється, що поліцейські довго намагалися відмовити чоловіка від небезпечного способу домогтися уваги якоїсь Наташі, але навіть після того, як він облив себе бензином, не почали вживати жодних заходів.



Весь цей час герой-коханець кликав до себе дівчину, але дій у відповідь від неї так і не дочекався. Тоді він пішов на крайні заходи та підпалив себе.



Поліцейські пожежу загасили, але чоловік все ж таки потрапив до лікарні.



За даними ресурсу, минулого місяця герой «любовної драми» все через ту саму кохану заліз на телевежу й просидів там кілька годин, налякавши очевидців.



Нагадаємо, на Одещині до 12 років в'язниці суд засудив чоловіка, який підпалив будинок своєї знайомої, яка відмовила йому в інтимі.

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