39.81 / 40.68 39.69 / 40.76
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Облив себе бензином й підпалив: у росії хлопець вирішив привернути увагу дівчини, але потрапив до лікарні

17:53 25 серпня 2022
хлопець

У російському місті Абакан чоловік спробував повернути кохану, але вибрав не найкращий для цього спосіб: результат виявився явно не таким, на який він розраховував.

Наразі за його життя борються лікарі, пише Telegram-канал SHOT.

Повідомляється, що поліцейські довго намагалися відмовити чоловіка від небезпечного способу домогтися уваги якоїсь Наташі, але навіть після того, як він облив себе бензином, не почали вживати жодних заходів.

Весь цей час герой-коханець кликав до себе дівчину, але дій у відповідь від неї так і не дочекався. Тоді він пішов на крайні заходи та підпалив себе.

Поліцейські пожежу загасили, але чоловік все ж таки потрапив до лікарні.

За даними ресурсу, минулого місяця герой «любовної драми» все через ту саму кохану заліз на телевежу й просидів там кілька годин, налякавши очевидців.

Нагадаємо, на Одещині до 12 років в'язниці суд засудив чоловіка, який підпалив будинок своєї знайомої, яка відмовила йому в інтимі.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

На Близнюків чекає хороша грошова винагорода, а на Водоліїв — нові знайомства та цікаві зустрічі: гороскоп від Анжели Перл на 25 серпня

Часник

Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

виплати сім'ям загиблих

«Сім'я загиблого отримує один вид допомоги за їхнім вибором»: експерт розповів про виплати родинам бійців

Погрожує сім років за ґратами: у Києві мешканець Вінницької області намагався потрапити на залізничний вокзал із прив&#39;язаною до живота гранатою

Погрожує сім років за ґратами: у Києві мешканець Вінницької області намагався потрапити на залізничний вокзал із прив'язаною до живота гранатою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту