В Нідерландах водій вантажівки в’їхав у натовп людей: є загиблі (фото, відео)

Трагічний інцидент стався у місті Нью-Бейєрланді на півдні Нідерландів. За даними видання www.rijnmond.nl водій вантажівки з'їхав з насипу і в'їхав у натовп людей, які смажили барбекю. Машина зупинилася лише тоді, коли врізалася в стіну будинку. За даними місцевої поліції, троє людей загинули, але жертв може бути більше. У мережі з'явилося відео з місця аварії. За попередніми висновками, інцидент став нещасним випадком, а не терактом.

Нідерландська громадська телекомпанія NOS повідомила, що наразі служби та розслідування причин трагедії тривають. Водія вантажівки доставили на допит. Він шокований. Поліція встановлює причини з’їзду вантажівки з дороги та створила тимчасовий центр для свідків і родичів жертв. Міська влада звернулася з проханням не блокувати доступ служб до місця події. У суботу ввечері на місці події було багато машин швидкої допомоги та кілька вертольотів.

«Мої думки з жертвами, їхніми родичами та представниками служби, які роблять усе від них залежне», — написав у Twitter присутній на місці події мер міста Нью-Бейєрланд Додрехт Воутер Колфф.

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