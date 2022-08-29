У листопаді виповнюється 60 років: юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію — наприкінці року чи на початку наступного

На пенсію за віком у 60 років можуть вийти громадяни, які набули для цього необхідний страховий стаж — цього року він складає не менше 29 років. Про певні нюанси подачи заяви на призначення пенсії цій категорії пенсіонерів розповіли у ПФУ.

Як пишуть «Сільскі вісті», фахівці Пенсійного фонду відповіли на запитання чоловіка, якому у листопаді має виповнитися 60 років. Він поцікавився, коли вигідніше подавати заяву: одразу ж чи вже на початку 2023 року.

«Для визначення заробітної плати, яка враховується при обчисленні пенсії, застосовується середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують рокові звернення щодо призначення пенсії. Якщо середня заробітна плата, яка буде визначена за 2020−2022 рр., виявиться вищою, ніж заробітна плата, визначена за 2019−2021 рр. (10 846 грн 37 коп.), за призначенням пенсії вигідніше буде звертатися на початку 2023-го. При цьому варто зауважити, що за призначенням пенсії бажано звернутися в тримісячний термін із дати виникнення такого права», — йдеться у роз'ясненні.

Раніше юрист Тарас Підодвірний, пояснював, що якщо громадянин України досяг пенсійного віку, має відповідний стаж не менше 29 років, призначену пенсію за вислугу років, але бажає отримувати більший розмір виплат, йому потрібно звернутись до територіального відділу ПФУ за призначенням пенсії за віком із відповідною заявою.

Фото Pixabay

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