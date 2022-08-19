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Україна

Вихід на пенсію у 60 років: у ПФУ зробили нове роз'яснення, який стаж необхідний для цього

16:25 19 серпня 2022
жінка

В Україні право на призначення пенсії за віком визначено статтею 26 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Пенсія за віком призначається за наявності у людини необхідного страхового стажу після досягнення нею віку 60 або 63 або 65 років, нагадали у Пенсійному фонді.

Щоб у 2022 році вийти на пенсію за віком тим, кому виповнилося 60 років, потрібно мати щонайменше 29 років страхового стажу.

У 63 роки оформити пенсію за віком можна за наявності 22 років страхового стажу.

За наявності щонайменше 15 років страхового стажу пенсія за віком призначається у 65 років.

Тривалість страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного віку. Таким чином, продовжуючи працювати, людина може придбати необхідний страховий стаж та вийти на пенсію.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, кому виплачуватимуть пенсію у разі втрати годувальника.

Читайте також: Українцям нагадали, що вони мають право лише на один вид пенсії, але його можна змінити

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