Частина українців у Польщі отримають вражаючу суму допомоги: про кого йдеться

В Польщі, де біженці з України мають доступ до безкоштовних медичних послуг, почав роботу Фонд імені Клеменса Шептицького, створений з ініціативи українського та польського урядів. На виплати з нього можуть розраховувати діти-сироти, які втратили батьків під час війни, а також жінки, яких було звільнено з російського полону. Про це повідомляє ресурс InPoland.

Загальний бюджет фонду складає 8 млн злотих (близько 64 млн грн), при цьому виплати сиротам здійснюються щомісячно, у розмірі 5700 гривень.

Українки ж, які пройшли через рашистський полон, одноразово отримують близько 80 000 гривень.

Заявки на допомогу Фонду приймаються до 30 вересня, або ж до вичерпання бюджету фонду.

Нагадаємо, у Польщі з 10 вересня мають намір згорнути програму, за якою українці могли обміняти гроші за фіксованим курсом — трохи менше 7 гривень за 1 злотий.

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