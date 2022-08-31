Легалізація у Німеччині та невигідний курс гривні у Польщі: що зміниться для українських біженців за кордоном з 1 вересня

Попри безпрецедентний рівень підтримки українських біженців в Польщі там з 10 вересня мають намір згорнути програму, за якою українці могли обміняти гроші за фіксованим курсом — трохи менше 7 гривень за 1 злотий. Таким чином українці мали змогу обміняти до 10 тисяч гривень.

Всього в PKO Bank Polski запустили такий обмін в 100 відділеннях, а загальна сума української валюти, які мав викупити Національний банк України, закладалася до 10 млрд гривень. Станом на кінець серпня українці встигли обміняти 681 млн гривень — такою можливістю скористалися близько 80 тисяч осіб.

Очікують зміни у вересні і на українських біженців в інших країнах, відзначає РБК-Україна.

Німеччина

Українці, які перебувають у Німеччині без оформлення статусу тимчасового захисту, і у яких до 31 серпня вичерпуються безвізові дні (90 днів протягом 180 днів), мають або залишити країну, або легалізуватися. Якщо 90 днів безвізового перебування в Німеччині закінчаться з 1 вересня до 1 грудня, необхідно подати заявку на реєстрацію статусу.

При цьому оформлення статусу захисту для всіх українців, які прибувають до Німеччини з 1 вересня, не є обов'язковим. Можна легально перебувати в країні за безвізом 90 днів.

Франція

Українцям, які перебувають в країні через війну, і які оформили статус тимчасового захисту, після 6 місяців перебування необхідно оновити його. В іншому випадку фінансові виплати будуть припинені. При цьому термін дії дозволу на проживання APS для багатьох українців закінчується саме у вересні. Щоб зберегти свої права на отримання допомоги ADA, необхідно продовжити свій APS в префектурі за місцем проживання. Інструкція, як це можна зробити і куди звертатися, опублікована на сайті https://parrainage.refugees.info/fr/ukraine.

Чехія

З вересня мерія Праги скасовує доплати власникам житла, які розміщують українських біженців. Державна субсидія становить 250 крон (10 євро) з людини за добу, а через високі ціни в мегаполісі місто виділяло додаткові 140 крон на людину. Як пояснив мер чеської столиці Зденек Гржиб, вивільнені таким чином кошти будуть спрямовані на вирішення проблеми різкого зростання цін на енергоносії.

Нагадаємо, раніше польська влада попередила, що по закінченню 183 днів перебування в Польщі «особа, яка проживає в даній країні, підлягає абсолютним податковим зобов’язанням у країні перебування».



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