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Суспільство та люди

Українські біженці можуть безкоштовно отримати медичну допомогу у Польщі: що для цього потрібно

12:13 9 липня 2022
Меддопомога

Польща, яка прийняла у себе найбільше українців, що втекли від війни, надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я у Telegram.

Безкоштовними для українців є:

- базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої,
- спеціалізована амбулаторна допомога,
- діагностичні дослідження (за направленням лікаря),
- лікування в стаціонарі,
- психіатричне лікування,
- реабілітація (крім курортів),
- стоматологічні послуги.

«Знайти медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590. Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи: закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року; якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта — документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами», — повідомили у міністерстві.

Як писали «ФАКТИ», відділення Червоного Хреста з кінця червня видають біженцям з України у Польщі подарункові карти для купівлі товарів в одній з мереж магазинів. Також у Польщі змінилися правила перебування українських біженців та надання допомоги сім'ям, які перебувають в країні через бойові дії на території України.

Фото Pixabay

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