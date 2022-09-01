Астрологи назвали три знаки зодіаку, на яких чекає фінансовий успіх у вересні

Осінь, що почалася, стане періодом нових можливостей і перспектив для деяких знаків зодіаку. У вересні на фінансовий успіх може очікувати абсолютна більшість людей. Але з-поміж усіх знаків Зодіаку є, як вважають астрологи, абсолютні лідери.

Незважаючи на ретроградний Меркурій, який розпочне свій зворотний рух 10 вересня, на багатьох чекає фінансовий успіх. Для цього потрібно запастися терпінням і ставити собі посильні завдання.

Рак

Список фінансово успішних першого місяця осені очолюють Раки. Причина в тому, що Меркурій впливає на них найменше. Тобто поки більшість страждає від його ретроградності, Раки зможуть оминути своїх конкурентів, які загрузнуть у справах та проблемах. Але все ж таки не варто радіти чужим невдачам і влаштовувати свято з цієї нагоди. Вороги Раків можуть стати мудрішими, зустрівши на своєму шляху перешкоди.

Багато хто впорається з тими проблемами, які принесе Меркурій. Щодо Раків, то їм не можна зволікати. Потрібно діяти швидко, вдумливо і негайно.

Стрілець

На Стрільців Меркурій також не впливає, тому вони зможуть показати максимальну продуктивність. Стрільцям вдасться вирвати перемогу в останній момент. Якщо були якісь складнощі та проблеми у минулому, то тепер ситуація змінюється.

Стрільцям варто прислухатися частіше до власної інтуїції й пам’ятати, що настає час рішучих дій. Також вересень для Стрільців є дуже вигідним часом для вкладання коштів, грандіозних покупок.

Риби

Риби теж будуть щасливішими за інших. Початок місяця астрологи радять присвятити пошукам нових захоплень, роботи. Можна відкривати новий бізнес, монетизувати свої таланти. Риби почуватимуться спокійно та впевнено. Це час, що ідеально підходить для подорожей, відряджень та зміни обстановки. Можливо, Риби отримають підвищення, якщо наприкінці літа вони вирішили якусь важливу проблему або перевершили всіх своїх конкурентів.

Відомий астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на вересень 2022 року для всіх знаків зодіаку.

Фото: pixabay

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