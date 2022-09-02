Перемога на фармацевтичному фронті: Ляшко заявив про перехід ринку ліків на стандарти ЄС

Україна переходить на єдину із Євросоюзом термінологію та регулювання фармацевтичного рику. Це стало можливим завдяки прийняттю оновленого закону «Про лікарські засоби», який уже підписаний президентом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною», — пояснив міністр.

Ляшко пояснив, що закон гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, з нормативно-правовими актами ЄС.

Документ, зокрема, визначає:

умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань, державної реєстрації лікарських засобів;

умови виробництва, виготовлення в умовах аптеки, призначення та застосування;

імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі;

контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків;

права та обов'язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері;

створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

«Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку», — сказав Ляшко.

Він також заявив, що новий закон сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів.

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