Веселі картинки: Зеленський доручив Шмигалю вивчити питання легалізації порно в Україні

Президент України Володимир Зеленський, якого раніше попросили перевести нардепів на «мінімалку», у відповідь на петицію доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути питання щодо легалізації еротики та порно в Україні. Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію.

«Я звернувся до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення», — відповів глава держави.

Президент зазначив, що правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені законом «Про захист суспільної моралі», за яким забороняється виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру.

Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.

Зеленський наголосив, що закон також передбачає заборони, спрямовані на захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру. Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством (частина друга статті 2).

Законом встановлено, що порушення норм законодавства України про захист суспільної моралі, умов обігу продукції, порядку проведення видовищних заходів сексуального характеру та розповсюдження продукції, яка містить елементи порнографії, тягне за собою цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з законодавством України (частина перша статті 21).

Однак Кабінет Міністрів забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері.

Тому Зеленський звернувся до Шмигаля з проханням доручити опрацювати дане питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці минулого року у Полтаві судили трьох жінок, які торгували через інтернет своїми інтимними фото та відео. Як з'ясувалося, мешканки Кременчука, організували «бізнес» через Telegram-канал Lolitka. Там вони торгували своїми «голими» відео та фото. У серпні та вересні минулого року заповзятливі жінки у месенджері знайшли чоловіків-клієнтів, які на картку ПриватБанку перерахували їм 2200 гривень. Після цього фігурантки надіслали їм свої інтимні фото та відео. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

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