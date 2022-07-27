Зеленського просять перевести нардепів на мінімалку: петиція набрала необхідну кількість голосів

Президент України Володимир Зеленський має відповісти на петицію щодо встановлення на рівні мінімального окладу виплат народним депутатам, які нещодавно підвищили собі зарплату.

«Прошу на час військового стану та на два роки після нього встановити зарплату всім депутатам та міністрам України на рівні мінімального окладу праці та направити гроші на потреби населення та армії. Депутати люди не бідні, потерплять. Також слід заборонити нарахування премій, надбавок за тяжку працю, скасувати всі пільги. Терпіти повинні всі, а не тільки прості люди! Дякую», — йдеться у петиції, яка вже набрала понад 25 тисяч голосів. Під документом підписався 25 801 українець.

Нагадаємо, що раніше необхідну кількість голосів набрала петиція про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів.

Фото Pixabay

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