Сума «компенсації за біженців» зросте вдвічі з 1 жовтня: як це вплине на розмір субсидії

Українцям, які приймають у себе внутрішніх переселенців за програмою «Прихисток», в неопалювальний період виплачували компенсацію у розмірі 450 гривень на кожну розміщену особу, а в опалювальний ця сума зросте вдвічі.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, підвищені компенсації за проживання біженців власники домівок отримуватимуть з 1 жовтня. У той же час в міністерстві уточнили, що ці компенсаційні виплати не впливатимуть за субсидії, які отримують домовласники.

«Мінсоцполітики розробило зміни: при нарахуванні субсидій компенсація за прихисток внутрішніх переселенців не буде обчислюватися як отриманий дохід. Пакет цих змін найближчим часом буде внесено на розгляд уряду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що програма «Прихисток» передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон бойових дій.

Фото з сайту Міністерстве з питань реінтеграції ТОТ

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