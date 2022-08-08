В Україні хочуть збільшити вдвічі компенсацію за прихисток переселенців: кого стосується

В Україні компенсацію за розміщення переселенців хочуть подвоїти. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє «Урядовий портал».

Розмір допомоги на компенсацію комунальних платежів за безкоштовне розміщення ВПО планують збільшити вдвічі на опалювальний сезон.

Гроші на ці цілі виділяє держава та міжнародні партнери.

Для отримання компенсації притулок для ВПО має бути безкоштовним та власник житла не повинен мати заборгованості по комуналці.

Зазначимо, програма «Притулок» діє з ініціативи уряду. Її мета — забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися в період воєнного стану у безпечніші місця та допомогти тим українцям, які безоплатно їм дали притулок.

Компенсація за безкоштовне розміщення внутрішнього переселенця за соціальною програмою «Притулок» складає 14,77 грн на день. Надається вона лише у тому випадку, якщо розміщені ВПО не отримують державну допомогу на проживання у розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю.

Усього за березень-червень власникам житла на часткову компенсацію видатків уже виділили понад 225 млн грн. Близько 137,3 млн грн із цієї суми — це донорська допомога.

Також компенсацію може отримати кожен роботодавець, який влаштував на роботу переселенців. За кожного працевлаштованого ВПО, за якого сплачується ЄСВ, держава виплачує роботодавцю по 6500 гривень щомісяця. Таке правило діє у період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.



Фото Pixabay

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