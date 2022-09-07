Міхалков «стукнув»: в росії оголошено у розшук відомого кінорежисера Віталія Манського

Російський режисер-документаліст Віталій Манський, чий фільм про прихід до влади нинішнього господаря кремля «Свідки путіна» був заборонений до показу в росії, оголошений у розшук.

Як пише ВВС, картка Манського з'явилася в базі МВС росії, а раніше стало відомо, що режисер став фігурантом кримінальної справи про наклеп на адресу кінорежисера Нікіти Міхалкова. Приводом стало інтерв'ю Манського, який стверджував, що на Московському міжнародному кінофестивалі крадеться не менше 85% бюджету, і що він готовий у суді «відстоювати свою правоту з цього питання». А президентом ММКФ є Міхалков.

Міхалков — президент ММКФ. Фестиваль пройшов у Москві минулого тижня.

Російська журналістка Ксенія Собчак стверджувала, що Міхалков написав заяву на Манського і звинуватив його у наклепі, і що її викликали до російського МВС як свідка з цього питання.

Хоча сам Манський, який кілька років тому переїхав до Риги, не виключає, що може йтися й про іншу справу: «Я не в тому віці, щоб шкодувати про сказані мною слова. Справа в тому, що я не живу в росії і не згоден з тим, що відбувається в рф, а у Нікіті Сєргєєвіча, мабуть, є потреба довести, що він не пиляє бюджети — така можливість у нього з'явилася в результаті моєї оцінки його діяльності».

А адвокат Міхалкова Павло Астахов заявив, що заява на Манського була подана кількома заявниками — самим Нікітою Сєргєєвічєм, депутатом Бурляєвим та ще однією людиною «з регіонів, якої торкнулися слова Манського».

Нагадаємо, що нещодавно Міхалков різко відреагував на повернення до Москви співачки Алли Пугачової, яка після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну з родиною виїхала з росії. Головний «бісогон» рф, який підтримує політику путіну, заявив, що Алла Борисівна «не потрібна країні». Співачка відповіла йому, опублікувавши фінальну сцену з фільму Міхалкова «Раба кохання», запитавши, куди ж зникла «прекрасна людина Нікіта Сєргєєвіч Міхалков».

Фото з Вікіпедії

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