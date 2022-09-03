«Куди ж зникла прекрасна людина Нікіта Сєргеєвіч Міхалков?»: Пугачова відповіла головному «бісогону» росії кадром з його фільму

Співачка Алла Пугачова, яка на початку російської широкомасштабної агресії разом із сім'єю виїхала за кордон, нещодавно повернулася до москви і вже встигла схльоснутися з місцевими прихильниками путіна, зокрема, з пропагандистом володимиром солов'йовим.

А невдовзі у її Instagram з'явився пост, присвячений ще одному путіністові — режисерові Нікіті Міхалкову. «Чудовий фільм. Прекрасний режисер. Куди ж зникла прекрасна людина Нікіта Сєргєєвіч Міхалков?» — таким коментарем вона супроводжувала фінальну сцену з фільму «Раба кохання».

«Панове, ви звірі… Ви будете прокляті своєю країною», — каже актриса Ольга Миколаївна Вознесенська, яку зіграла Олена Соловей.

Нагадаємо, що після від'їзду Алли Пугачової та Максима Галкіна з дітьми з росії, багато «діячів» накинулися на них із критикою. Чергова хвиля покотилася після повернення співачки до москви. Зокрема, Міхалков заявив, що Алла Борисівна «не потрібна країні».

До речі, співачку помітили на церемонії прощання з першим і останнім президентом СРСР Михаїлом Горбачовим, який помер 31 серпня.

Після повернення Пугачова заявила, що не боїться злісних випадів, оскільки у неї давно виробився імунітет.

У той же час співачка після приїзду до москви заявила журналістам, що хотіла б зробити багато, а в першу чергу — «пику набити одній людині».

Фото зі сторінки Максима Галкіна

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