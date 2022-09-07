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Спорт

Олімпійський призер вижив в авіакатастрофі: фото з місця події

16:54 7 вересня 2022
Радослав Жидек

Трагедією мало не завершився політ невеликим двомоторним літаком для відомого словацького спортсмена Радослава Жидека.

Як повідомляє сайт Noviny, 40-річний сноубордист перебував за штурвалом повітряного судна. В один момент через технічні проблеми літак втратив тягу та впав на стайню, пробивши дах. Внаслідок події, крім пілота та його пасажира, ніхто не постраждав. Жидек та його пасажир самостійно вибралися із салону, після чого були доставлені до лікарні, де Радослава з опіками другого ступеня важкості ввели у медикаментозну кому. Утім, як стверджують медики, загрози життю ані для нього, ані для людини, що його супроводжувала, немає.

* фото з місця події

«Обох чоловіків доставлено до лікарні для лікування. Причина падіння наразі з'ясовується», — зазначили джерелу в поліції.

Додамо, що Жидек неодноразово ставав чемпіоном країни зі сноуборду. Вершиною його кар'єри стало «срібло» на зимових Олімпійських іграх у Турині-2006. Тим самим уродженець Жилини став першим в історії Словаччини призером зимової Олімпіади.

Жидек став першим в історії Словаччини призером зимової Олімпіади

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії розбився літак із футболістами .

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