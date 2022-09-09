«Наказ лукашенка білоруській армії вступити у війну проти України буде його останнім наказом на посаді президента», — Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов вважає малоймовірним найближчим часом повторний наступ на Україну з території Білорусі за участю білоруської армії. Про це він сказав в інтерв'ю «ФАКТАМ».

— Якщо лукашенко віддасть наказ своїм збройним силам перейти кордон України — це буде його останній наказ на посаді президента білорусі, — каже Олег Жданов. — Він це чітко розуміє. Тому що після цього він путіну тільки заважатиме на цій посаді. Путін вимагає від лукашенка не лише вступити до цієї війни, а й підписати договір про створення союзної держави, щось на кшталт Радянського Союзу у версії 2.0. І поки лукашенко сидить на власних багнетах, під прикриттям білоруської армії, він почувається більш-менш захищеним. Ситуація наступна: щойно лукашенко віддасть наказ на участь збройних сил білорусі на участь у військових діях проти України, то ЗС білорусі автоматично переходять під управління генштабу рф.

І далі лукашенко путіну тільки заважатиме, оскільки він залишиться єдиною перешкодою для створення єдиної союзної держави з росією. Бацька це добре розуміє і тому дозволяє використовувати свою територію для ракетного обстрілу України, віддає свої боєприпаси, свою військову техніку. Тому дозволяє російським вербувальникам залучати колишніх силовиків білорусі для участі у війні на боці російської федерації.

Повний текст інтерв'ю з військовим експертом Олегом Ждановим читайте тут.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на думку керівника Центру політичної розвідки Олега Постернака, путін може таки дотиснути білоруського диктатора та змусити його взяти участь у повномасштабній війні проти України.

Фото: Shamil Zhumatov/AP Photo/picture alliance

278

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram