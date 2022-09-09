Обрано претендента від України на «Оскар»

Український Оскарівський комітет назвав претендента на боротьбу за премію «Оскар». За номінацію в категорії «Найкращий міжнародний художній фільм» від України змагатиметься «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач. Короткий список претендентів на номінацію буде оголошено 21 грудня, а номінантів на «Оскар» — 24 січня 2023 року.



- Номінація від країни на нагороду Американської кіноакадемії — це крок до глобальної аудиторії, — коментує режисерка фільму Марина Ер Горбач. — А під час війни це ще й можливість поширювати меседж, який відгукується українцям. «Клондайк» говорить про нас кіномовою зрозумілою іноземцям.

Події фільму розгортаються у липні 2014 року на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. А згодом у небі над ними збивають цивільний літак.

Кадр із фільму "Клондайк"

Це четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач («Омар і ми», «Люби мене», «Гарчання чорних псів»), яка також є авторкою сценарію. Головні ролі виконали Оксана Черкашина («Погані дороги»), Сергій Шадрін («Чорний ворон») і Олег Щербина («Черкаси», «І будуть люди»).

Світова прем’єра стрічки відбулася на Санденсі — найбільшому фестивалі незалежного кіно в США, де вона здобула приз за найкращу режисуру. До речі, «Клондайк» став першою українською ігровою картиною в програмі міжнародного конкурсу фестивалю. Стрічка також була представлена на Берлінському міжнародному кінофестивалі в програмі Panorama.

Продюсерами фільму стали Марина Ер Горбач, Святослав Булаковський та Мехмет Баґадир Ер (Турція). Українські глядачі зможуть подивитися стрічку у листопаді.

Раніше «ФАКТИ» писали, що помер оскароносний режисер фільмів «Підводний човен», «Троя» та Нескінченна історія".

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