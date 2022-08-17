Помер знаменитий режисер Вольфганг Петерсен, який зняв фільми «Підводний човен», «Троя» та «Нескінченна історія»

У Лос-Анджелесі на 82 році життя помер від раку всесвітньо відомий кінорежисер Вольфганг Петерсен. Він помер 12 серпня, проте повідомили про це західні ЗМІ лише через чотири дні. Німець за свою кар'єру зняв понад 30 фільмів та серіалів.

Вольфганг Петерсен народився у місті Емден, земля Нижня Саксонія, 14 березня 1941 року. Кар'єру режисера розпочав на телебаченні у 1971 році. Зняв кілька епізодів популярного детективного серіалу «Місце злочину» (Tatort).

Світова популярність прийшла до нього у 1981 році після виходу фільму «Підводний човен». Військова драма про підводників Третього Рейху викликала фурор у країнах світу. Картина зібрала шість номінацій на премію «Оскар» та за однією номінацією на премії «Золотий глобус» та BAFTA.

Кадр із фільму "Човен"

У 1984 році Петерсен знову вразив світ чудовим фільмом «Нескінченна історія».

Кадр із фільму "Нескінченна історія"

Його запросили до Голлівуду. Там його першою роботою стала фантастична стрічка «Ворог мій».

За нею були блокбастери «На лінії вогню» з Клінтом Іствудом, «Епідемія» з Дастіном Хоффманом, «Президентський літак» з Гаррісоном Фордом, «Ідеальний шторм» з Джорджем Клуні, «Троя» з Бредом Піттом.

Бред Пітт у фільмі "Троя"

2016 року режисер на деякий час повернувся до Німеччини та зняв там кримінальну комедію «Четверо проти банку».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть культового американського режисера Боба Рейфелсона, який зняв «П'ять легких п'єс» та «Листоноша завжди дзвонить двічі». Йому було 89 років.

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