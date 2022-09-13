У дні прощання з королевою Єлизаветою II у Лондоні, Единбурзі та Віндзорі спостерігалися містичні явища

У вівторок, 13 вересня, в Единбурзі тисячі людей, які прийшли попрощатися з Єлизаветою II, стали свідками незвичайного природного явища. У столиці Шотландії весь день було хмарно. Небо затягли хмари.

І раптом у якийсь момент, коли труну з тілом покійної провозили вулицями міста, саме в тому місці, де був катафалк, хмари розійшлися, і в щілину, що виникла на пару хвилин, ударив сонячний промінь! Він висвітлив саме катафалк із труною, утворивши невелике золотисте коло.

В цей же час у небі над Букінгемським палацом у Лондоні та над Віндзорським замком з'явилися веселки, що буває у вересні у Великій Британії вкрай рідко.

Багато британців вважають, що навіть сама природа віддає знак глибокої поваги Єлизаветі II.

185

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram