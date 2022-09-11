Похорон завдовжки 10 днів: труна з тілом Єлизавети II вирушила з Балморалу до Лондона (фото та відео)

У неділю, 11 вересня, у Великій Британії розпочалися офіційні жалобні заходи у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II. Нагадаємо, Її Величність померла 8 вересня у шотландському замку Балморал у віці 96 років.

Увечері 11 вересня позолочену труну з тілом королеви було доставлено з Балморалу в Едінбург. До ранку 12 вересня вона стоятиме у палаці Холіруд. Це офіційна резиденція британських монархів у Шотландії. Вранці 12 вересня труну перенесуть до Собору Святого Егідія на 24 години. Цієї доби шотландським підданим буде надано можливість попрощатися з Єлизаветою.

Жалобний кортеж з Балморалу до Единбургу прямував у супроводі десятків тисяч людей, які вишикувалися вздовж дороги. Багато хто прийшов з дітьми, які тримали в руках іграшкових ведмежат. Як відомо, Єлизавета любила Паддінгтона. І в дні святкування її Платинового ювілею у червні було записано спеціальний відеоролик, де королеву прийшов привітати цей знаменитий у всьому світі казковий герой. Єлизавета і Паддінгтон випили чаю і трохи побалакали.

У Балморалі труну з тілом Єлизавети винесли із замку на плечах шість єгерів. Вони дбайливо занурили його в катафалк. Труну прикрасили улюбленими квітами Її Величності, які вона сама вирощувала в саду — білим вереском, ялицею, флоксами, жоржинами та запашним горошком.

Поки траурний кортеж з 45 автомобілів прямував до Едінбургу, там, а також у Кардіффі та Белфасті (столиці Уельсу та Північної Ірландії) зачитували прокламації про сходження на престол нового монарха. Їм став старший син Єлизавети та Філіпа Чарльз. Він був проголошений новим королем.

У Белфасті стався перший політичний скандал. Партія Шінн Фейн заявила, що не відправлятиме свого представника на сьогоднішню церемонію до замку Хіллсборо, де зачитували прокламацію. Партійне керівництво заявило, що цей ритуал призначений для тих, хто вірний короні.

Принц Ендрю, принцеса Анна, принц Едвард із дружиною Софі

В Единбурзі під час такої ж церемонії хтось у натовпі почав голосно свистіти і закликати до проголошення республіки. Його забрала поліція.

Чарльз III та королева-консорт Камілла в Единбурзі не були присутні. Члени королівської сім'ї попрощалися з Єлизаветою раніше. Новому королю 11 вересня потрібно було перебувати у Букінгемському палаці у Лондоні. Чарльз мав кілька важливих зустрічей, зокрема, з генеральним секретарем Співдружності націй. Потім новий монарх приймав найвищих комісарів з усіх країн Співдружності. Відтепер для них Чарльз ІІІ є главою держави.

Центр Лондона сьогодні посипаний квітами. Море букетів біля Букінгемського палацу, а також у низці інших знакових місць британської столиці. Люди зустрічали лімузин із Чарльзом і Каміллою вітальними вигуками: «Боже, бережи короля!»

Особливо британські ЗМІ відзначають примирення принца Вільяма та принца Гаррі. Після переговорів між братами, які тривали 45 хвилин, принц Уельський (новий титул Вільяма), фігурально кажучи, простяг оливкову гілку герцогу Сассекскому.

Це уможливило подальшу участь у жалобних заходах дружини Гаррі Меган Маркл. Брати та їхні дружини разом вийшли до підданих із Віндзорського замку, щоб прийняти співчуття та подивитися на квіти, які принесли британці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що похорон Єлизавети II призначений на 19 вересня. Її прах буде спочивати у Вестмінстерському абатстві. На церемонію з'їдуться лідери багатьох країн світу, включно із президентом США Джо Байденом.

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