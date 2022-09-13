Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурує дніпровський «авторитет Нарік»

За даними політичного експерта Олександра Кочеткова, правоохоронці розслідують причетність кримінального авторитету «Наріка» та бізнесмена Веміра Давітяна до розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко повідомив, що за півроку війни було розкрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів, а вкрадена гуманітарна допомога продавалася в магазинах кількох мереж супермаркетів. Серед підозрюваних — голова обласної адміністрації Олександр Старух, його заступник та, на кшталт волонтер, Злата Некрасова, секретар міськради (заступник мера) Анатолій Куртєв.

При цьому, за інформацією НАБУ, слідство також розглядає участь у масштабній схемі Веміра Давітяна та Олександра Петровського, «більш відомого як «Нарік».

Так, за розслідуванням «Української правди», бізнесмен Вемір Давітян нібито є «смотрящим» по Запорізькій області. Торік у жовтні журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач опублікував інформацію про те, що Давітян протягом двох тижнів тричі відвідував ОП.

«Коли Ткач звернувся до одного з депутатів із проханням дати офіційний запит із цього приводу, то виявилося, що в Офісі одразу заявили, що ніякого Давітяна на Банкову не запрошували. При цьому Арахамія на Банковій має свій кабінет, а з Давітяном вони дружать сім'ями, що не ховається», — пише Кочетков.

Політтехнолог зауважує, що Вемір Давітян є віце-президентом і керівником запорізької філії фонду «Солідарність», засновником якої є Олександр Петровський («Нарік») з Дніпра.

«Кандидатуру Олександра Старуха на посаду лобіював колишній заступник губернатора Запорізької області Геннадій Фукс», — пише політолог.

Між іншим, як йдеться у матеріалі, фото отриманих як гуманітарну допомогу продуктів на вітринах запорізьких магазинів публікувалися ще навесні, а на початку квітня народний депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик направила Старуху депутатський запит щодо долі гуманітарки.

«Нардеп отримала ухильну відповідь від поліції, що з 24 лютого до середини квітня правоохоронцям від адміністрації області заяв про розкрадання гуманітарки не надходило. Ну так, розкрадачі самі на себе не заявляють…», — підкреслює Кочетков.

За його словами, це викликало законне обурення депутатки, оскільки у її запиті був перелік конкретних питань — скільки отримано, як оформляється, де зберігається. Зазначається, що депутатка Яцик виразних відповідей так і не отримала, українське суспільство поки що теж.

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