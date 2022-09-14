«Правда на нашому боці»: Зеленський в Ізюмі пообіцяв, що життя повернеться на всі деокуповані території

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мешканці всіх тимчасово окупованих територій України, включаючи Крим, мають знати, що Україна туди обов'язково повернеться, а разом з нею й повноцінне життя.



Про це глава держави сказав під час візиту до деокупованого Ізюма, повідомили в ОП.

«Ми маємо надсилати сигнали нашим людям, які поки, на жаль, перебувають в окупації. І мій сигнал людям у Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося», — сказав Зеленський.



При цьому він чесно визнав, що поки що він не знає, коли це станеться.



«Але ми маємо плани, і ми повернемося туди, тому що це наша земля і наші люди», — заявив президент.



Також Зеленський додав, що мешканці тимчасово окупованого Криму всі ці роки перебувають під тиском пропаганди росії, але коли Україна повернеться на півострів, кримчани побачать брехню російського телебачення та пропаганди.



«Бо ми знаємо, що правда на нашому боці», — сказав він.



Президент наголосив, з якою теплотою на звільнених територіях зустрічають українських військових.



«Це дуже чуттєвий момент. Це означає, що разом з ЗСУ повертається життя», — сказав він.

Розповідаючи про свої враження від побаченого у деокупованому Ізюмі, Зеленський сказав, що дуже добре знав цей регіон ще до того, як став президентом України, тому побачене шокує.



«Те, що ми бачимо, шокує, хоча ми вже бачили таке у Бучі, на перших деокупованих територіях. Так само зруйновано будинки, вбито людей… На жаль, це частина нашої сьогоднішньої історії. І частина сучасної російської нації — те, що вони зробили», — сказав він.



У середу, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський приїхав у деокупований Ізюм. З початку вересня у Харківській області звільнено близько 40 населених пунктів, включаючи Балаклію, Куп'янськ та Ізюм. 11 вересня прапор України з'явився над Вовчанськом, що знаходиться за три кілометри від кордону з рф.

На сьогодні стабілізаційні заходи завершені у районах загальною площею понад чотири тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій самій звільненій території стабілізація триває.

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