Пенсії видають одразу за 5 місяців: Зеленський про нормалізацію життя на звільнених територіях

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що разом з українськими військами на деокуповані території повертається і нормальне мирне життя — зокрема, регулярна видача пенсій.

Про це глава держави заявив у відеозверненні за підсумками 202-го дня війни.

«Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад — у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п'ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми», — повідомив президент.

Також український лідер зазначив, що стабілізаційні заходи завершені у районах загальною площею понад чотири тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій самій звільненій території стабілізація триває.

Крім того, Володимир Зеленський вкотре висловив подяку всім українським воїнам, які забезпечили такий масштабний та швидкий розгром окупантів у Харківській області.

Російські окупанти, які зазнають поразки на фронті, намагаються знищити критичну інфраструктуру в українських містах. Президент зазначив, що країна-агресор, особливо взимку, намагатиметься завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram