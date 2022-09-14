Компанія «Шервул» подарувала 200 комплектів форми військовим Сумщини

На Сумщину із робочим візитом завітав посол Туреччини в Україні. Він зустрівся з керівництвом ОВА, провідними підприємствами області тощо, де обговорили подальшу співпрацю.

«Ми вдячні за такий теплий прийом. Ми побачили, що Сумщина відновлюється», — заявив Надзвичайний і Повноважний посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

Прикладом вдалої кооперації стало місцеве підприємство «Шервул», яке займається виготовленням тканин та пледів, і деяку сировину для своєї продукції закуповують саме в Туреччині.

«З березня виконуємо оборонні замовлення. З турецької сировини відшиваємо багато одиниць одягу — шкарпетки, футболки, труси, сорочки бойові. Все те, що потребують наші військові», — каже заступник директора Євген Старшок.

Також він наголосив, що все це пошите на території області, й від імені компанії подарував військовим Сумщини 200 комплектів форми власного виробництва.

«Просимо прийняти це. Ви — наші захисники», — звернувся до військових представник «Шервулу».

За словами голови Сумської облдержадміністрації — керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, перша партія, яка вже була, дуже сподобалася військовим.

«Такої класної форми ще не було. Дихає, міцна, красива, зручна, добре пошита», — похвалив Живицький.

У компанії переконані, саме завдяки співпраці вдається досягати поставлених цілей.

Євген Старшок подякував всім за співробітництво та своєчасне постачання сировини. А також відзначив роботу Сумської митниці, яка сприяє оперативному розмитненню товарів, щоби військові були вчасно забезпеченні формою.

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