Через неуважного водія до Зеленського терміново викликали лікаря (відео)

У Києві у ДТП потрапив кортеж президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив прессекретар очільника держави Сергій Нікіфоров, сталося зіткнення легковика з автівкою Зеленського та машинами супроводу.

«Медики, які супроводжували президента, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті „швидкої“. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено», — зазначив він.

Наразі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

Як повідомляв «Інсайдер», дорожньо-транспортна пригода могла статися на проспекті Перемоги. Так, у мережі з'явилися нічне відео, на якому зафіксована аварія.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський відвідав звільнений Силами оборони України Ізюм на Харківщині.

Фото Офісу президента

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